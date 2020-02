"Ayurveda day - nourish e balance" all'Himalayan Center di Padova

Nourish e Balance è il tema proposto da Himalayan Center di Padova per nuovo appuntamento con gli Ayurveda Day, ritiri urbani di Ayurveda: una giornata da dedicare completamente a sé stessi, per ritrovare l’equilibrio da corpo e psiche, per rilassarsi, per ricaricarsi e recuperare le energie.

Il 22 febbraio 2020 – Nourish e Balance

I partecipanti possono trascorrere un’intera giornata rilassandosi, per rallentare il ritmo, respirare profondamente e riconnettersi con la propria forza interiore. In questo modo ognuno ritrova il proprio naturale equilibrio.

In una giornata ayurvedica non può mancare il cibo. Dopo le consulenze e i trattamenti del mattino si fa dunque pranzo tutti insieme, con un menù ayurvedico gustoso, speziato, nutriente e leggero. I commensali possono mangiare insieme nella Shakti Kitchen .

Il programma della giornata

ore 9 – 13 consulenze e trattamenti ayurvedici

ore 13 – 14.30 pranzo ayurvedico

ore 14.30 -17 respirazione digestiva, workshop, sessione di meditazione.

Costo: 95 euro. Il costo include:

Un trattamento ayurvedico

Un pranzo ayurvedico

Una consulenza ayurvedica

Un seminario sullo stile di vita

Una sessione di respirazione digestiva

Una sessione di meditazione e pranayama

Informazioni, contatti e prenotazioni

Tel. +39 3471838408

email: info.himalayancenter@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/himalayancenterpadova/