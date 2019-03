“Incontriamo l’Ayurveda...scienza per una vita lunga e in buona salute”, seminario a Padova

Di che dosha sei? Pitta, Vata o Kapha? Prende il via venerdì il 15 marzo alle 20.30 presso l’associazione Himalayan Center in via Barbarigo a Padova, il primo incontro che prende le mosse dalla campagna per la raccolta fondi www.himalayancenterpadova.it/consapevolmente-mangio/ in seno all’evento “Mangio consapevole, consapevolMente mangio” che culminerà l’11 maggio con la conferenza a Padova del medico, epidemologo Franco Berrino all’Mpx di via Bonporti.

Il seminario del 15 marzo verterà sull’antica tradizione dell’Ayurveda, la medicina tradizionale indiana diffusa ancora oggi nel sub-continente, più della medicina occidentale.

Il seminario dal titolo “Incontriamo l’Ayurveda...scienza per una vita lunga e in buona salute”, ha l’obiettivo di fornire degli strumenti per capire meglio noi stessi, il cibo e le sue azioni, utilizzando i principi che ci vengono donati dall’Ayurveda. Con Lara Muraro, Presidente dell’Himalayan Center di Padova, insegnante di Yoga ed esperta di Ayurveda, e con la Dott.ssa Laura Girotto, Medico Chirurgo specializzato in Oftalmologia e Medicina Ayurvedica si affronteranno i temi legati a cibo e salute nella visione ayurvedica.

Ingresso libero, il contributo volontario sarà destinato alla raccolta fondi Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi - http://himalayancenterpadova.it/consapevolmente-mangio/

