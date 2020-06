La tua azienda è già digital? Due incontri online dedicati alla formazione

Confesercenti e Cescot Veneto, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, promuovono due incontri online dedicati alla formazione del digital marketing, un aiuto in più per chi vuole ripartire con nuove conoscenze utili per la propria attività.

Il corso

Gli incontri si svolgeranno mercoledì 24 giugno e giovedì 25 giugno 2020 alle ore 14 attraverso la piattaforma Google Meet.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita.

Per maggiori info a.cordova@cdvc.it

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-essere-digital-nel-post-coronavirus-108426424354