B.A.S., trio in concerto a Ca'Sana

Giovedì 14 giugno dalle 21.30 Ca'Sana ospita il B.A.S. Trio in concerto

Fausto Beccalossi - fisarmonica

Gianmarco Astori - chitarra

Otello Savoia - contrabbasso

Il trio B.A.S. esordisce in questa circostanza in presenza dell'attento pubblico di Ca'Sana.

Suona un repertorio per lo più composto da composizioni originali e da qualche canzone appartenente all'area pop degli anni sessanta/settanta cercando di dare particolare importanza al gusto per la melodia in chiave jazzistica.

Fausto Beccalossi, bresciano, è considerato uno dei migliori fisarmonicisti d'Europa, confermato dalle innumerevoli collaborazioni e dalle tournée effettuate in tutto il mondo a fianco di musicisti importantissimi. Ha collaborato con i migliori musicisti jazz italiani ed internazionali, tra cui: Rava, Wheeler, Gibellini, Mirabassi, Pietropaoli, Fresu, Negri, De Vito, Troversi, Guiducci, Masu ed Epumer. Nonché con il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba a con Enrico Rava nel progetto “L’Opera va”. Dal 2007 fa parte dell’ensemble che accompagna il grande chitarrista Al Di Meola in tour mondiale. Nel 2013 ha pubblicato “My time”, il suo primo cd per solo accordéon.

Gianmarco Astori, bresciano, la chitarra è per lui lo strumento che lo ha affascinato nelle sue varie forme, stili, sonorità e l’ha “catturato” dandogli la possibilità di intraprendere con piacere ed intensità un percorso (anche interiore) che spazia dalla classica a quella jazz fino all’acustica di oggi.

Partecipa a vari progetti musicali e collaborazioni tra cui quella con Anna Maria Di Lena e con lo scrittore e cantautore bresciano Alan Zamboni.

Otello Savoia contrabbassista e compositore desenzanese , comincia dopo un esordio come chitarrista rock a dedicarsi al contrabbasso e alla musica jazz . Collabora sin dalla metà degli anni ottanta con musicisti dell' area lombardo veneta e incide per la Caligola Records quattro cd a proprio nome seguendo due diversi progetti . Il primo col gruppo "dispair " da lui fondato con Francesco Bearzatti e Michele Polga ai sax, Zeno de rossi alla batteria e Dario volpi alla chitarra, ( incidendo due diversi album di cui l'ultimo "cromosoma Alfa " è stato votato dalla rivista jazzit come uno dei cento migliori album del 2011 ) e il secondo proprio col fisarmonicista Fausto Beccalossi nei dischi "luise " e " in giostra".

