Babby Bike, la pedalata dei “babbi natale” per Team for Children

Giunge alla settima edizione l’iniziativa di beneficenza “Babby Bike”, che quest’anno viene sostenuta attivamente anche da Confartigianato Padova. L’Associazione ha deciso di contribuire comperando a scopo benefico quaranta divise di Babbo Natale che oggi ha riconsegnato firmate su iniziativa del presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto, di Donato Pedron, presidente del Mandamento di Abano Terme, comune coinvolto dall’iniziativa e di Franco Silvestrin, presidente del sistema di categoria Autoriparazione.

La manifestazione ciclistica si svolgerà la viglia di Natale e prevede una pedalata collettiva lungo le strade della provincia di Padova per circa 20 Km con ritrovo alle 14 in Piazza Mercato a Tencarola di Selvazzano Dentro. I partecipanti sono invitati ad acquistare le divise di Babbo Natale con cui sfileranno lungo la corsa. Il ricavato delle vendite sarà totalmente devoluto all’Associazione Team for Children che opera a diretto contatto con i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Padova.

La Babby Bike nasce nel 2012 per iniziativa di un gruppo di amici denominato “il Gruppo Vacanze”, raggiungendo nell’edizione 2016 la somma di 18.350 euro. L’evento è realizzato grazie al patrocinio dei Comuni di Padova, Selvazzano Dentro, Teolo, Abano Terme, Torreglia, Cervarese Santa Croce, da tutti i comuni attraversati dalla corsa e da diversi enti tra cui Confartigianato Padova.

Tutte le info al sito http://www.babbybike.it/

