“Baby Pit Stop": inaugurazione dell'area di sosta riservata alle mamme per allattare in biblioteca a Este

Domenica 10 novembre, nel 20esimo anniversario del Progetto nazionale "Nati per Leggere", in Biblioteca Civica a Este, il sindaco Roberta Gallana - insieme ai rappresentanti dell'UNICEF provinciale di Padova - inaugurerà alle 16.30 il "Baby Pit Stop": l'area di sosta riservata alle mamme per allattare, a pochi passi dal fasciatoio.

Accanto alla Sala Bimbi al piano terra, in una comoda poltrona, le madri potranno effettuare un "rifornimento veloce": è un gesto semplice e naturale che le donne dovrebbero poter fare ovunque, anche se a volte risulta difficile.

L'iniziativa è inserita nel pomeriggio di "BIBLIO-DOMENICA... con mamma e papà", con le letture dei Volontari Nati per Leggere e della leggistorie Katia Scabello.

https://www.facebook.com/esteculturaeventi/

http://www.comune.este.pd.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2057