Serata al Baccalà a l'acqua in bocca a Lozzo Atestino

Venerdì 19 ottobre alle 20: Baccalà a L'Acqua in Bocca.

Menù: trippa di baccalà e carciofi, frittelle e fondente di cipolla, mantecato in cannolo di mais, in insalata patata violetta e fagiolini con acciuga del Cantabrico e zucca in carpione, cuore in olio di cottura humus al peperone bruciato, cannellone con broccolo romanesco e mandorle tostate, risotto con porri croccanti, vicentina e veneziana su polentina morbida, zuppa inglese, Tai rosso.

Euro 45 all inclusive.

Prenotazioni

346 331 1016

Info

https://www.facebook.com/Lacqua-in-bocca-2122526221355519/