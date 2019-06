"Il bacio di Giuda" spettacolo a palazzo Zuckermann

"Il bacio di Giuda" di Arianna Negro chiude gli eventi del Padova Pride. Chiudono all’insegna del teatro gli appuntamenti del Padova Pride 2019, la manifestazione dell’orgoglio LGBTI che il 1° giugno 2019 ha portato per le strade di Padova 10.000 persone a marciare nei 50 anni della rivolta di Stonewall

Giovedì 13 giugno alle 21 il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann ospiterà "Il bacio di Giuda" del Gruppo Teatro del Tralaltro con la regia e la sceneggiatura di Arianna Negro L’opera è uno dramma post apocalittico ambientato in un regime matriarcale, un dramma che pone delle domande che almeno una volta tutti ci siamo fatti: abbiamo davvero un libero arbitrio in questo mondo? e se è sì, lo adoperiamo per il meglio? Ciò che reputiamo sbagliato lo è davvero? o è il nostro modo di vedere le cose ad esserlo?

Nel 2022 i quattro cavalieri dell'apocalisse piombano sulla terra sterminando la razza umana. Viene risparmiato il popolo eletto composto da 144.000 persone. Un angelo salvatore guiderà i superstiti provenienti da varie parti del mondo fino ad Istraele, dove permetterà loro di vivere una vita senza guerra, priva di malattia. Donerà loro una lingua comune e una Atacana, una matriarca che li guiderà e che seguendo una linea ereditaria passerà il trono alla primogenita donna. Gli umani non conoscono però pace e il 21 marzo del 2322 succederà qualcosa che cambiarà totalmente le carte in tavola.

Il biglietto è 5 euro per gli studenti e 7 euro intero

Per informazioni

info@padovapride.it

www.padovapride.it