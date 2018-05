Manifestazione sportiva “Back2Basket”, tutti gli eventi in programma in Prato della Valle

“Back2Basket“ è un evento che vuole dare visibilità ai valori del basket e coinvolgere soprattutto i più giovani.

In programma dalla gara da tre punti alle partite-demo di basket in carrozzina e di Baskin (pallacanestro inclusiva), show spettacolari come le schiacciate acrobatiche, oltre a momenti di musica e animazione.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Il programma è consultabile sul sito www.back2basket.com.

Back2Basket

cell. 334 6627367

email info@back2basket.com

sito www.back2basket.com

pagina Facebook