Gong Puja della luna piena a Mestrino

Sabato 14 settembre, alla palestra A. De Amicis di Lissaro (Mestrino), per la prima volta in provincia di Padova verrà organizzata la Gong Puja della luna piena. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza unica, lasciandosi cullare dai suoni armoniosi e leggeri, e avvolgere dalle vibrazioni di più di 20 Gong per 450 minuti (il corrispondente della durata di 10 Bagni di Gong).

I Bagni di Gong e le Gong Puja sono incontri unici, durante i quali si ricevono le vibrazioni dei Gong Planetari durante tutta la notte, favorendo un miglioramento a livello energetico: immersi tra suoni e vibrazioni i partecipanti hanno l’occasione di lasciarsi andare abbandonando la mente logica. Per l’occasione ben 18 Gong Master si riuniranno da tutto il Nord Italia per suonare, alternandosi tutta la notte, accompagnando il sonno dei partecipanti.

Sarà una notte per riscoprire sé stessi e vivere l’esperienza del suono che ha dato origine a tutto, e un’occasione per fare del bene; infatti l’intero ricavato verrà devoluto a:

Don Angelo Regazzo, missionario in Etiopia, che si occupa di aiutare ragazzi di strada

Age Speciale Onlus che sta realizzando a Sant’ Elena , La Casa Fuori Casa, progetto per l’autonomia di ragazzi con sindrome di Down del territorio della bassa padovana

Comitato Pro Nommisci che aiuta i terremotati di Amatrice e frazioni ancora in difficoltà

Quando: La Puja inizierà alle 22.22 (ingresso in sala entro le ore 22) del sabato sera per terminare alle ore 7 della domenica mattina. Al risveglio verrà offerta la colazione.

Dove: Palestra della Scuola Primaria De Amicis, Via S. Giovanni Battista, 19, 35035, Mestrino PD

Prenotazioni (posti limitati): tel. 324 8118414

Organizza: Associazione Gong Vibrazioni A.P.S

