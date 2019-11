Bagno di gong nella piscina Y-40 a Montegrotto Terme

Bagno di Gong , sabato 14 dicembre 2019 nella piscina Y-40 The Deep Joy a Montegrotto (Pd) con Bus navetta dalla provincia di Venezia. Un nuovo appuntamento, all'interno di questa particolare piscina termale, unica nel suo genere, per un'incredibile viaggio dentro noi stessi, tra il sonno e la veglia.

Una serata davvero speciale in cui le vibrazioni ed i suoni dei Gong e degli altri strumenti ancestrali, ci avvolgeranno, e ci aiuteranno a portare l'equilibrio tra la mente, il corpo.

La particolarità di questo ambiente è la presenza di una grande massa d'acqua che fa da "cassa di risonanza" per i suoni e le vibrazioni dei Gong. La serata inizia alle 21.30, l'ingresso dei partecipanti è dalle 20.30 alle 21 e termina alle 23.30 circa.

Occorrente: materassino, asciugamano, cuscino, bottiglia d'acqua (in plastica), costume da bagno, copertina leggera (ciò che per te è migliore per restare comodo, da sdraiato, per un' oretta e mezza).

Tel. 324 8118 414 (ass. Gong Vibrazioni)

Prenotazioni: 049 8910416 (segreteria Piscina)

Hai a disposizione gli spogliatoi e le docce della piscina. Contributo partecipazione: 20 euro a persona.

Per questa data, è a disposizione un Bus navetta da vari paesi della provincia di Venezia (info orari, tappe e contributo al 324 8118 414 ( ass. Gong Vibrazioni), posti limitati.

Web: https://www.facebook.com/GongVibrazioni/

- www.gongvibrazioni.com

Cell: 324 8118 414

