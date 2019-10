Bagno di gong nella piscina Y-40 a Montegrotto Terme

Bagno di Gong il 19 ottobre 2019 nella piscina Y-40 The Deep Joy a Montegrotto (Pd): ogni incontro è un esperienza singola, unica e diversa. Un nuovo appuntamento, all'interno di questa particolare piscina termale unica nel suo genere, per un'incredibile viaggio dentro noi stessi, tra il sonno e la veglia.

Il 19 ottobre sarà una serata davvero speciale in cui le vibrazioni ed i suoni dei Gong e degli altri strumenti ancestrali, ci avvolgeranno, e ci aiuteranno a portare l'equilibrio tra la mente, il corpo e l'anima.

Informazioni al 324 8118 414 (Matteo ass. Gong Vibrazioni), posti limitati, prenota per tempo. Prenotazioni allo 049 8910416 (segreteria Piscina) specificando se desideri farlo a bordo piscina su un materassino, o in acqua, in galleggiamento (Temperatura dell'acqua: 32°) consigliato con muta intera leggera.

Ti consigliamo, se per te è la prima volta, il bordo piscina e, una volta terminato, potrai continuare il rilassamento, immergendoti in acqua.

La serata inizia alle 21.15, l'ingresso dei partecipanti è dalle 20.30 alle 21 e termina alle 23.30 circa.

Occorrente: materassino, asciugamano, cuscino, bottiglietta d'acqua (in plastica), costume da bagno , copertina leggera. Hai a disposizione gli spogliatoi e le docce della piscina.

Conducono la serata:

Marco Tsiischili

Marika Trevisan

Informazioni, prenotazioni e contatti

Contributo partecipazione: 20 euro

Prenotazioni al numero: 049 8910416

L'associazione "Gong Vibrazioni" ti invita a provare (se non l'hai mai fatto) o partecipare ai Bagni di Gong che organizza mensilmente nelle province di:

Padova e Venezia (trovi tutti gli eventi sulla pagina Facebook Gong Vibrazioni e nel il sito web: www.gongvibrazioni.com).

Parte dei contributi viene utilizzato per proporre percorsi Vibrazionali con persone disabili, anziani, bambini e proporre sempre nuove esperienze a tutti i partecipanti.

Info eventi associazione: 324 8118414



Ti invitiamo ad entrare nella pagina f.b. Gong Vibrazioni , mettere "mi piace" e ti ringraziamo di cuore se la condividerai con i tuoi amici per aiutarci a far conoscere a più persone possibili queste esperienze. Altri appuntamenti mensili anche a Mandriola di Albignasego, Spinea, Veggiano, Fossò, Sant'Elena e altri ancora).

