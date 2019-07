Bagno di gong sotto le stelle nel parco di Villa Miari de Cumani

In occasione della notte di San Lorenzo si terrà l'evento "Bagno di gong sotto le stelle", sabato 10 agosto 2019 dalle ore 20, presso la Villa e il parco Miari de Cumani in via Roma 1/A a Sant'Elena (PD).

Distesi sul prato di Parco Miari De Cumani contemplando la volta stellata,

tra una pioggia di stelle cadenti, cullati da suoni ancestrali, avvolti dai suoni e dalle vibrazioni dei gong planetari incantati dal cielo d'una notte d'agosto esprimeremo i nostri desideri più segreti lontani dal mondo.

Si creerà una magica atmosfera in cui ci si affideremo alla possibilità che i nostri desideri si avverino davvero. Portare: copertina, tappetino, cuscino, bottiglietta di acqua, repellente per zanzare.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Il contributo spese per la serata è di 15 euro.

Tel: 335 1209548 - 346 5824602

mail: prenotazioni@gongvibrazioni.com

Web: http://www.villamiaridecumani.com

Evento Facebook