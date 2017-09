"Bagordi di fine estate!", un weekend di attività all'aperto al parco Le Fiorine di Teolo

Per festeggiare la fine del periodo estivo la cooperativa sociale Terra di Mezzo, con lo staff del parco avventura Le Fiorine di Teolo, organizza tre giornate di eventi speciali, da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

Percorsi in notturna, escursioni e dormite su tende sospese sono solo alcune delle proposte di "Bagordi di fine estate!".

PROGRAMMA

venerdì 8 settembre

ore 15.30 -19: apertura del parco (ultimo ingresso alla cassa ore 18)

ore 20.30-24: riapertura del parco per vivere l'emozione dei percorsi in notturna (ultimo ingresso alla cassa ore 22.30)

*** Verrà fornita la torcia frontale in aggiunta a tutta l'attrezzatura per poter affrontare i percorsi in sicurezza.

*** Costo: i prezzi rimangono quelli indicati alla pagina del parco, con un'aggiunta di 3 euro a persona.

🌿🍂🌿🍂🌿🍂

sabato 9 settembre

ore 10-20: apertura del parco (ultimo ingresso alla cassa ore 19)

>> dopo la classica apertura iniziano gli eventi organizzati con Coop. A perdifiato, che termineranno domenica.

ore 19: ritrovo alla cassa del parcoper le indicazioni sull'utilizzo delle tende sospese e la consegna della pila frontale per lo svolgimento dell'escursione

ore 19.30: partenza dell'escursione sul monte Grande (difficoltà media, tempo stimato di percorrenza 1 ora e mezza)

ore 21: ritorno al parco e cena

ore 22.30: notte nelle tende sospese

ore 8.30 (domenica): sveglia e colazione sotto gli alberi con caffè e brioches.

al termine primo briefing della giornata (solo per i partecipanti all'evento) e si potrà fare un giro a scelta tra i percorsi del parco.

*** Menu cena

antipasto di soppressa e formaggi

piatto unico con polenta e spezzatino

acqua e vino rosso durante tutto il pasto

*** Cosa portare da casa

vestiario secondo le proprie necessità e temperature della giornata

sacco a pelo e borraccia

scarpe comode per la camminata

COSTI

tutto l'evento 1 persona: 90 euro (notte in tenda da 2 in solitaria)

tutto l'evento 2 persone: 130 euro (notte in tenda da 2, disponibilità 6)

tutto l'evento 3 persone: 180 euro (notte in tenda da 3, disponibilità 2)

solo nottata in tenda + parco avventura 1 persona: 70 euro (notte in tenda da 2 in solitaria)

solo nottata in tenda + parco avventura 2 persone: 100 euro (notte in tenda da 2)

solo nottata in tenda + parco avventura 3 persone: 135 euro (notte in tenda da 3)

solo escursione 1 persona: 7 euro adulti, 5 euro bambini sotto i 12 anni

*** L'evento si svolge con un minimo di 10 iscritti in tenda

🌿🍂🌿🍂🌿🍂

domenica 10 settembre

ore 10-20: apertura del parco (ultimo ingresso alla cassa ore 19)

>> Durante l'oradio d'apertura verrà allestito un angolo per le letture ad alta voce rivolte ai bambini dai 4 ai 6 anni, ma anche a mamme e papà.

Tutti avranno la possibilità di stendersi a terra, liberare la mente e ascoltare le storie ed entrare in albi illustrati letti ad alta voce da un'insegnante di scuola dell'infanzia e promotrice attiva della lettura ad alta voce in famiglia e dei suoi benefici per lo sviluppo del bambino.

*** Orari letture: 11.30 - 16-30 - 17-30

*** Costo: 2 euro a partecipante, iscrizione alla cassa fino a 10 minuti prima dell'inizio delle letture

Massimo 20 partecipanti (bambini) per turno

🌿🍂🌿🍂🌿🍂

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Posti limitati - chiusura iscrizioni giovedì 7 settembre ore 18

Tutti gli eventi e le aperture del parco sono da intendersi salvo maltempo e verranno comunicati tramite la pagina Facebook

Gli iscritti agli eventi di sabato 9 settembre verranno contattati personalmente dalla segreteria al numero di telefono indicato in fase d'iscrizione

​338.5360848

Sito web

Pagina Facebook