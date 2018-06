Bal folk sotto le stelle: Damatrà a Padova

💥 BAL FOLK SOTTO LE STELLE 💥

Con i DAMATRÀ (Italia)

🔹 Giovedì 14 giugno 2018 🔹

Musica che dà energia, danza che intreccia e unisce, insieme possono trasformare i luoghi rendendoli più belli, più accoglienti e inclusivi.

Da questo magico intreccio nasce la collaborazione tra Ass.ne Uno è - La Danza e Ass.ne Mimosa nell'ambito del Progetto Greenline, il Progetto di rigenerazione urbana e sociale dell'area stazione di Padova 😊

🔹 Ore 21.30 🔹

➡ www.facebook.com/events/1829103187385517

⛳️ PADOVA, P.le Stazione 1/7 ⛳️

(angolo con V.le Codalunga)

🔹Ingresso gratuito🔹

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🔸 DAMATRÀ 🔸

★ Roberto Gallenda: organetto diatonico, violino, tamburi a cornice, voce.

★ Stefano Venturini: chitarra acustica, voce

★ Davide Benza Orlando: percussioni, tamburi del mediterraneo, flauto dolce

★ Andrea Kipara Balgera: basso

★ Marco Digiacomo: flauto traverso, flauto dolce, ocarina

Questi energici ragazzi propongono composizioni proprie e pezzi tradizionali, attraverso arrangiamenti e contaminazioni di sonorità più moderna. Un repertorio di musiche e danze popolari da tutta l’Europa, con una predilezione per quelle francesi e italiane (anche del Sud!).

Sonorità tradizionale e influenze più moderne s’incontrano quindi per dare vita a una musica allegra e piena di energia, al servizio della danza. Il gruppo è formato da volti ormai ben noti nel mondo del Folk Europeo e ha al suo attivo numerosi concerti in diverse feste, locali e festival. 💫

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

💥 Pagina UNO E' LA DANZA 💥

www.facebook.com/uno.eladanza

💥 Gruppo UNO E' LA DANZA 💥

www.facebook.com/groups/unoeladanza

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Gallery