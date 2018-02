Carnevale in maschera a Bovolenta

Il comune di Bovolenta, in occasione del Carnevale, organizza la manifestazione "Carnevale in maschera", che si svolge sabato 10 e domenica 11 febbraio all'interno della palestra comunale.

Sabato, alle 20.30, si svolge anche la prima serata di "Ballo in maschera", con il duo Simonetta e Michele dell'orchestra Simonetta e Believe.

PROGRAMMA

sabato 10 febbraio, ore 20.30

Ballo in Maschera

domenica 11 febbraio, ore 14.30

Gara con premiazione per la maschera più bella

Ritrovo delle maschere in piazza Accademia per la sfilata con arrivo alla palestra comunale

Animazione con ACR, truccabimbi, musica e rinfresco con galani, frittelle e tanto altro.

* in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in palestra dalle ore 14.30