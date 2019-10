La Banda del Sottomarino Giallo acoustic tribute to The Beatles al PianoP di Abano

La Banda del sottomarino giallo, ospite a PianoP giovedì 31 ottobre, nasce nel 2017 sulla scia della comune passione per i Beatles di Stefano Marzari, Antonio Micheli, Guido Rosa, Michele Vallerotonda, Diego Vergari, Andrea Pedrotti. E’ una formazione 2017 che ha già al proprio attivo diversi concerti: Recrossing Abbey Road, Concert for Harrison, The Rooftop Concert, una serata che ha avuto molto successo con la band che si è esibita sulla terrazza del Caffè Pedrocchi a Padova in occasione dell’anniversario dei 50 anni del famoso famoso "Rooftop Concert", che i 4 baronetti tennero sopra la sede sopra la sede della Apple Corps, poi Let it Be… Naked, The Beatles One.

La Banda Del Sottomarino Giallo all’Hotel Plaza di Abano Terme proporrà il concerto The Beatles Revolution: un percorso musicale dei Fab Four dal Cavern Club di Liverpool agli Abbey Road Studios di Londra, in un viaggio sonoro di canzoni selezionate in base alla loro notorietà ed importanza storica.

PIANOP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

PIANOP

Show, music & food

HOTEL PLAZA (piazza Repubblica, Abano Terme)

La Banda del sottomarino giallo

The Beatles Revolution

Venerdì 31 ottobre ore 21.30

