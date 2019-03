Banff Mountain Film Festival a Padova, cinema dedicato alla montagna e all’avventura

Banff Mountain Film Festival World Tour

15 marzo – Treviso – The Space Silea Sala 2

18 marzo – Padova – MPX – PIO X – Sala Petrarca

19 marzo – Vicenza – Cinema Patronato Leone XIII

20 marzo – Verona – Cinema Kappadue

Dettagli

Torna in Veneto con 4 appuntamenti - a Treviso, il 15 marzo, Padova, il 18, Vicenza, il 19 e Verona, il 20 - il Banff Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor che, dal 2013, porta in Italia le migliori produzioni presentate nel corso dell’omonima manifestazione canadese.

L’esplorazione dei luoghi selvaggi, il superamento dei propri limiti, la gioia della condivisione, la libertà di muoversi nella natura più incontaminata: nel corso di ogni serata sarà proiettata una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi provenienti da tutto il mondo, un invito a riscoprire il gusto dell’avventura e dell’ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.



Tra i film in programma merita una menzione Ice & Palms, che racconta un viaggio tra sci e bicicletta: due ragazzi tedeschi partono dalla Germania per arrivare a Nizza in sella, sciando tutte

le cime di 4000 metri che incontrano per strada: un’avventura che, in 40 giorni, li porterà a percorrere 1.800 km e oltre 30.000 metri di dislivello. In Notes from the Wall, gli alpinisti belgi

Sean Villanueva O'Driscoll, Nicolas Favresse e Siebe Vanhee sfidano "El Regalo de Mwono", una via di 1.200 metri sul lato est della Torre Centrale delle Torres del Paine, tra le più impegnative della Patagonia. È invece un “bambino prodigio” il protagonista di The Far Out: Kai Jones, che regala indimenticabili evoluzioni sugli sci e pensa come superare se stesso “senza far spaventare troppo la mamma”.

Biglietti

I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati sul sito http://www.vivaticket.it) oppure telefonando al call center 892234.

Nel corso della serata di Padova sarà ospite in sala l’ultra maratoneta Paolo Venturini, di ritorno dal suo ultimo record: l’aver corso nel luogo abitato più freddo del pianeta, nella Repubblica di Sakha Jakutia (RUS) nel periodo più freddo dell'anno, coprendo in 3h54'20" la distanza di 39,120 Km a -52,6°C.

Nel corso della serata di Verona sarà invece ospite Silvio Reffo che, nel 2016, ha raggiunto la quota di 10 vie di arrampicata di gradp 9a salite, due delle quali come “first ascent”.

Silvio Reffo è ambassador La Sportiva.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito al link https://www.banff.it/video- category/film-2019/

Per la settima edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor: La Sportiva, Garmin Italia, Rendimax, Buff, Ferrino Outdoor e Lombarda Raccordi.

Banff Mountain Film Festival

In programma ogni autunno nella cittadina di Banff, nello stato dell’Alberta in Canada, il Banff Mountain Film Festival è una prestigiosa rassegna cinematografica: nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta. Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour tra Canada, Stati Uniti e altri 44 Paesi. Da oltre 20 anni infatti il BMFF ha messo a disposizione il programma del festival a una community internazionale che ormai conta la partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo. In Italia dal 2013, il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy porta in Italia ogni anno i migliori corto e medio metraggi della rassegna canadese. Ogni serata consta di circa due ore di proiezione e il programma, realizzato appositamente per il pubblico italiano.

***

Banff Mountain Film Festival World Tour Italy 2019 I film in programma

REEL ROCK 12: BREAK ON THROUGH / Climbing / USA 2017/ 25 min / Regia: Matty Hong, Nick Rosen, Peter Mortimer / Produzione: REEL ROCK

Margo Hayes, diciannovenne di Boulder, Colorado, non ancora famosa, si trasferisce in Europa allenarsi in vista dei suoi ambiziosi obiettivi: due delle più iconiche vie di 5.15s in Francia e Spagna. Nel corso dei suoi allenamenti, spinge corpo e mente al loro limite estremo, rischia di farsi male e di fallire così il suo obiettivo di essere la prima donna a conquistare quel grado.

CHOICES / Mtb / USA 2017 / 2 min / Regia: Tim Dacosta /Produzione: Lightbulb Media and Listen Up Media

Un mountain-biker ha sempre una vasta scelta di percorsi da esplorare a sua disposizione, ma quello che il protagonista sceglierà in questo caso... ha un cuore!

Itaca srl – Via Conca del Naviglio 18 – 20123 Milano Tel. +39 347 2685010 / email: organizzazione@banff.it

Banff Mountain Film Festival World Tour Italy

FAR OUT: KAI JONES / Ski / USA 2018 / 5 min / Produttore: Steve Jones, Todd Jones / Casa di produzione: Teton Gravity Research



DREAMRIDE III / Mtb / 6 min / Regia: Mike Hopkins /Produzione: Mike Hopkins/Juicy Studios

L’incredibile viaggio di Mike Hopkin termina con il capitolo finale di DreamRide. Girato in nuova Zelanda, il film è un viaggio tra luoghi straordinari, allo stesso tempo meravigliosi e ostili.

Kai Jones ha 11 anni e non è abbastanza grande per andare al cinema da solo o ordinare un panino al pub, ma in montagna l’età non conta e lui segue le orme della sua famiglia, con salti e acrobazie, pensando a come andare oltre i suoi limiti “senza spaventare troppo la mamma!”

ICE AND PALMS /Ski-Bike / Germania 2018/ Regia: Philipp Becker, Max Kroneck, Jochen Mesle, Johannes Müller / Produzione: El Flamingo Films.

Uno straordinario viaggio in bici dalla Germania fino a Nizza, scalando e sciando tutte le cime di 4000 metri che si trovano lungo il percorso. Due amici, Max e Jochen, realizzano il loro sogno: 5 settimane, 1800 km e 35.000 metri di dislivello guadagnati solo con la forza dei propri muscoli, in una traversata alpina che sarà indimenticabile.

NOTES FROM THE WALL/ Climbing / 34 min / Belgium 2017 / Regia: Nicolas Favresse, Sean Villanueva

O'Driscoll, Siebe Vanhee / Produzione: Guillaume Lion, Siebe Vanhee

Nel febbraio 2017 tre dei più forti climber oggi sulla scena - Sean Villanueva O'Driscoll, Nicolas Favresse e Siebe Vanhee – hanno arrampicato in libera, “El Regalo de Mwono”, una via di 1200 metri sulla parete est della Torre Central (Torri del Paines), tra le più dure della Patagonia.

ROGUE ELEMENTS: CORBET’S COLOIR / Ski-mtb / USA 2017 / 3 min / Regia: Todd Jones / Produzione: Teton Gravity Research

Chiunque abbia mai sciato a Jackson Hole sa quanto il famoso Corbet’S Coloir metta a dura prova i nervi di chiunque si cimenti con esso, anche nelle migliori condizioni di neve. Farlo in mountain-bike e quando è ghiacciato è semplicemente una cosa pazzesca ed è proprio quello di cui parla questo film.

TIERRA DEL VIENTO / Nature / UK 2017/ 18 min / Regia: Laura Belinky / Produzione: Wild River