Mostra "Barbarig-cent’anni di gioventù" al San Gaetano

In occasione del proprio centenario, l'istituto Barbarigo di Padova propone una mostra fotografica per raccontare la propria storia.

In esposizione le immagini di cento anni di volti e storie che testimoniano il cambiamento dell'Istituto e l'evoluzione del mondo della scuola e della società.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

È possibile richiedere una guida e un accompagnamento scrivendo all'indirizzo email mostra@barbarigo.edu o chiamando il numero 049 8246911.

Inaugurazione: mercoledì 6 febbraio, ore 18.

La mostra lungo i ballatoi del centro culturale San Gaetano sarà visitabile fino al 24 febbraio, da lunedì a domenica, dalle ore 10 alle 19. Ingresso libero.

Per informazioni

Istituto Barbarigo di Padova

sito www.barbarigo.edu

Info web

http://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/mostra-barbarigo-cent%E2%80%99anni-di-giovent%C3%B9

https://www.barbarigo.edu/2019/01/23/mostra-barbarigo-centanni-di-gioventu/