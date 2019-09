Stagione lirica al Piccolo Teatro: “Il Barbiere di Siviglia” in differita dall'Arena di Verona

Martedì 1 ottobre, alle ore 19.45, torna l'opera lirica sul grande schermo cinematografico del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana): sarà proiettato, in differita dall'Arena di Verona, "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, con la direzione musicale di Daniel Oren e la regia, le luci i costumi e le scene di Hugo De Ana.

La Fondazione Arena di Verona in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Gioacchino Rossini ha riproposto la produzione di Hugo de Ana, in cui l’anfiteatro romano diventa un immenso giardino d’amore, un labirinto di siepi e rose giganti, come luogo per gli intrighi del melodramma più famoso e amato di Rossini , arricchito dalla divertente coreografia di Leda Lojodice e caratterizzato dalle suggestive e gigantesche rose che incorniciano la storia di Rosina, Conte d’Almaviva e Figaro factotum.

Sul podio, il famoso direttore d’orchestra Daniel Oren, che per la prima volta dirige il capolavoro di Rossini in Arena.

Per la prima volta insieme, nel cast, Leo Nucci e Ferruccio Furlanetto, due leggende dell’opera, ed inoltre Dmitry Korchak, Carlo Lepore, Nino Machaidze, Manuela Custer.

Biglietti

Ingesso euro 10 (Ridotti euro 9 - Associati euro 8).

Apertura della biglietteria alle ore 19

Info web

