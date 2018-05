"In barca verso il castello", escursione in caorlina sul canale Battaglia e visita al Catajo

Si parte dall’attracco fluviale davanti al castello del Catajo con "In barca verso il castello", come i nobili antichi che da Venezia o da Padova prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro ville tra i colli Euganei. Da qui sono partiti anche la pietra vulcanica usata pavimentare piazza San Marco a Venezia, i cereali e le botti di vino da destinare ai ricchi mercati veneziani.

L’escursione prevede l'utilizzo di un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno e valorizza antichi saperi come la voga alla venet: la caorlina è infatti una barca a remi condotta da quattro gondolieri del circolo locale.

Alla fine dell’escursione in barca è prevista una visita guidata del castello del Catajo, il cui toponimo richiama anch’esso la complessità idraulica di questo territori: Ca’ sul tajo.

Dettagli

Da dove partire: attracco fluviale davanti castello del Catajo, via Catajo, 1 - Battaglia Terme

Quando partire: tutti i venerdì di maggio alle ore 16

Durata prevista: circa 2 ore e mezza

Costo: 35 euro a persona, da 5 a 10 persone

Inclusi: escursione in barca con quattro vogatori e guida, ingresso e visita guidata al castello

Percorso: in barca lungo il canale Battaglia nel centro storico di Battaglia Terme

Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Arco di Mezzo, idrografia superficiale, castello del Catajo

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com