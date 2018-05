“La barchetta di carta”, spettacolo di ombre cinesi all’Auditorium San Michele

Domenica 20 maggio alle ore 17 all’Auditorium San Michele in via Roma 68, è in programma “La barchetta di carta”, rappresentazione di ombre cinesi con Lando Francini e Federico Nava.

“Con l’evento di domenica pomeriggio si conclude la Festa della Biblioteca che ha riscosso un grande successo lo scorso fine settimana. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Sarà una narrazione con una performance teatrale rivolta a bambini e famiglie, un’ulteriore opportunità di condividere il piacere di vedere uno spettacolo di qualità e di alta professionalità”.

“A maggio ci siamo vestiti di libri e con questa iniziativa di animazione attraverso le ombre cinesi proponiamo un pomeriggio assolutamente divertente volto a promuovere il valore della lettura e del trascorrere più tempo possibile nella nostra bella Biblioteca che speriamo diventi sempre più un luogo di condivisione e crescita culturale e personale” – conclude l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi.

Per informazioni:

049/8733897

049/8733826

Ingresso libero.

Selvazzano che… cultura!