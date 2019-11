"Le Baruffe Chiozzotte" in scena a Bagnoli di Sopra

Tra le commedie più belle scritte da Carlo Goldoni, “Le Baruffe Chiozzotte” messa in scena dal Piccolo Teatro Città di Chioggia offre l’occasione di gustare la freschezza e il ritmo di un testo che è una vera macchina comica perfetta. L'appuntamento è per sabato 23 novembre alle 21 presso il Teatro Comunale Carlo Goldoni a Bagnoli di Sopra.

«Fra una convocazione in cancelleria ed un malizioso interrogatorio, che non rispetta la legge del tempo quando alle sue domande risponde una fanciulla, la nuvola dell’ira incombente all’orizzonte lentamente si dissolve, e al calar della tela viene siglata una pace generale fra abbracci di innamorati e promesse di matrimoni. Una meraviglia per fusione, invenzione, vivace brillio di trovate che durano dalla prima all’ultima battuta. Viene spontanea la conclusione: Un Capolavoro». (G.A. Cibotto).

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2357701397686085/

Tel. 3496633118