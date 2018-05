Bay · La grande apertura · Il martedì delle Staffe

Dopo il grande successo di pubblico di sabato, con Paola Di Benedetto a tagliare il nastro per l’Opening Party, Le Staffe presenta il nuovo Format che renderà imperdibili i martedì all’ ippodromo Padovanelle: in collaborazione con lo Story e il King’s di Jesolo parte la serata Bay.

Un prodotto fresco e divertente, che si circonderà dei format più in voga del momento come YOLO, The Monkey, Limoni 38...

La miglior musica del momento, si parte martedì 15 maggio con la consolle di Mike More, dalle 18 alle 2 di notte, per il new tuesday Padovano.

Multiristorante e cocktail bar aperti come di consueto.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/205947886856996/