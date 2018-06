Children · Memories meet Reality · BAY il martedì de Le Staffe

Non si ferma durante la settimana il divertimento a Le Staffe, in via ippodromo a Padova , il contenitore con multirestiaurant e cocktail bar aperto 7 giorni su 7.

Martedì 5 giugno la serata in collaborazione con Story e King’ s di Jesolo diventa Children, Dj set a cura di Mike More ,serata dedicata alle migliori hit dal 2000 ad oggi.

Dettagli

B A Y · is the new Tuesday

Il Martedì de Le Staffe per tutta l'Estate!

*** Martedì 5 giugno ***

CHILDREN · Memories meet Reality

Le migliori HIT degli anni passati, dall'anno 2000 ad oggi 🔙

1999, 31 Dicembre, ore 23.59.50 secondi...

Inizia il conto alla rovescia con tutto il mondo che rimane col fiato sospeso in attesa del nuovo millennio.

Poi succede l'inimmaginabile, allo scoccare della mezzanotte, il primo secondo dell'anno 2000 i robot prendono il sopravvento ed inizia un nuovo dominio mondiale.

Dopo il Millennium Bug il nostro mondo entra nell'era ROBOTIKA.

________________________________________________________________

BAY è il nostro nuovo Martedì sera,

Ideato e pensato per creare una nuova atmosfera in una location completamente rinnovata piena di novità che scoprirete molto presto!

Un prodotto fresco e divertente che si circonderà dei format più in voga visti nei migliori locali del Veneto e non solo, come CHILDREN, The Monkey...

'IS THE NEW TUESDAY'

Un appuntamento non convenzionale, che concentra la sua attenzione in uno dei primi giorni della settimana, perché anche in questa 4ª stagione delle Staffe vogliamo coinvolgervi con tutta la nostra energia.

Info: 349 306 97 11 | 349 164 20 26

--------------------------------------------------

Week Dj:

MIKE MORE

A rotazione:

Nicky Jay

Giacomo Tonello

Luca Righetto

K Robin

Dj ZAX

--------------------------------------------------

Official Partner: KING'S

Media Partner: OPERA Advertise

Main Sponsor: Birra Ichnusa

--------------------------------------------------

Cocktail Bar: Start-ap Cafè, Barcode Padova, Civico Due, Osteria Barabba, Bamboo Padova, XXL Bar

Beer Experience: Jolly Roger

Evento facebook https://www.facebook.com/events/692763694448374/