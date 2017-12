Be Comics! il festival del fumetto a Padova

***Evento in aggiornamento

A marzo 2018 si riconferma l’appuntamento con Be Comics! a Padova: il 23, 24 e 25 marzo un nuovo weekend dedicato alla pop culture.

L’amore per la "Nona Arte" e per tutte le forme espressive pop contemporanee più in voga si fa sentire più forte che mai, il meglio del fumetto, games, cosplay e della cultura nerd torna ad invadere la città con tre giorni di conferenze, incontri con gli autori, workshop, percorsi tematici, mostre e spettacoli dedicati alla letteratura illustrata, all’animazione e al gioco nelle sue varie declinazioni.

La seconda edizione è ricca di novità: nuovo manifesto, nuovi ospiti internazionali, nuovi eventi, crescono gli espositori e soprattutto nuove aree.

Si aggiunge infatti l’Area Videogames con postazioni, consolle, tornei, e-sport e tutto quello che serve per divertirsi.

Manca ancora qualche mese ma Be Comics! è già in città con incontri, appuntamenti con gli autori, presentazioni e mostre, dall’autunno alla primavera per una vera e propria “road to #BeComics!”.