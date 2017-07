“Be talent be yourself”, workshop per ragazzi per tenere vivo il talento a Casa Marina

Partecipando ad una giornata speciale ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni potranno risvegliare attivamente il loro reale talento!

Attraverso brevi workshop faranno propri strumenti per poter scoprire e tenere vivo il talento, impareranno ad usare le proprie potenzialità, affinché ogni sfera della vita sia colma di gioia e soddisfazione.

Le conoscenze apprese verranno messe in pratica grazie ad attività dinamiche all’aperto dove i ragazzi sperimenteranno i propri limiti e i propri punti di forza e comprenderanno la loro personalissima competenza, l’elemento centrale della loro unicità, per poter essere sé stessi.

Be talent, Be yourself… sii il tuo talento, sii te stesso!

📌 PROGRAMMA

09.30 Accoglienza presso Casa Marina

10 Partenza per il tour del talento

12.30 Pranzo al sacco

14 Ripresa del tour del talento

16.30 Chiusura del tour

17 Feedback ai genitori della competenza unica e irripetibile dei figli

A seguire aperitivo di saluto.

QUANDO

Sabato 9 settembre

CASA MARINA Via Sottovenda, 3 35030 Galzignano Terme – PD

COSTO

89 euro, iscrizioni entro il 3 settembre.

Il prezzo è comprensivo di:

• Workshop tematici

• Attività esperienziali

• Feedback ai genitori

• Materiale didattico

• Pranzo al sacco

• Aperitivo

INFO E PRENOTAZIONI

Per iscriverti e richiedere informazioni

info@spazioinner.it / www.spazioinner.it

Evento organizzato in collaborazione con Home’s Cool