Be Yourself e Vida Loca all'Extra Extra

Doppio appunatmento sabato 16 dicembre all'Extra Extra.

VIDA LOCA Winter Tour

dalle 23

L’ appuntamento all'Extra Extra con la One Night a base di Reggaeton, Hip Hop,Pop e DanceHall più esclusiva d’Italia. Il format più ballato della penisola ritorna a Padova, pronto a infuocare la dance hall “por una Noche Mas Caliente".

Djs resident:

Enrico Fly

Giulia Alberti

Mc VL

L'organizzazione consiglia un abbigliamento curato e alla moda.

Mamma Rosa | Be Yourself sale di livello

dalle 23.30

BE YOURSELF sale di livello

BY si sposta al livello superiore del locale

Mamma Rosa After Tea

_level 02_

••• MAMMA ROSA •••

ANDYJ

MARCO DESTRO

PABLA

_level 01_

••• VIDA LOCA •••

la One Night Reggaeton, Hip Hop, Pop & DanceHall

INGRESSO

entro l'1: donna 10 euro con drink - uomo 15 euro con drink

dopo l'1: donna 13 euro con drink - uomo 18 euro con drink

INFORMAZIONI

Infoline e tavoli:

335.5638449

