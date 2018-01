HUGO Bianco | Be Yourself International all'Extra Extra

Evento Facebook

Sabato 27 gennaio dalle 23 alle 4 torna la serata Be Yourself all'Extra Extra con HUGO Bianco | Be Yourself International.

_level 01_

HUGO BIANCO guest dj

Gianluca Marcati resident BY

Andy J resident BY

_level 02_

LOLITA

hip hop rnb night

Ingresso:

entro l'1: donna 10 euro ingresso + drink; uomo 15 euro ingresso + drink

dopo l'1: donna 13 euro ingresso + drink; uomo 18 euro ingresso + drink

Richiedi la tessera donna Be Yourself e ottieni l’ingresso omaggio, una volta compilato il form potrai ritirarla all’ingresso: http://www.extraextra.it/landing/

Partecipa e condividi per ricevere un drink omaggio da ritirare all’ingresso con l’app UGO

Informazioni

393.4101120 (Tito)

335.5638449 (Luca)