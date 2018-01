Be Yourself International e Lolitaᵀᴹ New Year Edition all’Extra Extra

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/147726079216637/

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2018 🧦

BE YOURSELF "INTERNATIONAL''

è orgogliosa di presentare

••• ILARIO ALICANTE •••

_level 01_

ILARIO ALICANTE guest dj

Gianluca Marcati resident BY

_level 02_

LOLITA

hip hop rnb night

Extra Extra con 2 piste da ballare

Be Yourself non ti dimenticare!

Inizio musica ore 23

Modalità di ingresso:

Per chi possiede la TESSERA DONNA

ingresso OMAGGIO prima delle 00

15 euro ingresso con drink dopo le 00

20 euro ingresso DONNA con drink

25 euro ingresso UOMO con drink

Richiedi la tessera DONNA Be Yourself

ed ottieni le agevolazioni per la serata:

http://www.extraextra.it/landing/

una volta compilato il form potrai ritirarla all'ingresso.

Info and Booking:

TITO: +39 393 4101120 | LUCA: +39 335 5638449

#beyourself #extraextra #danceyouressence

Discoteca EXTRAEXTRA | Via Ciamician, 5 | Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/133205770707484/

✪ LOLITAᵀᴹ New Year Edition ✪

▧ SABATO 06 GENNAIO 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell'Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 SHOW BY

DJ Ovren from People

DJ Yves

DJ Jed

DJ Enry Zanna

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

💰 PRICES:

Per chi possiede la TESSERA DONNA BY

ingresso OMAGGIO prima delle 00

15 euro ingresso con drink dopo le 00

20 euro ingresso DONNA con drink

25 euro ingresso UOMO con drink

☎️Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 - 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

Gallery