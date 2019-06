Beach rugby, appuntamento al Cus Padova

Sabato 22 giugno, dalle ore 11.30 fino alle 18.30, gli impianti del Cus Padova di via Jacopo Corrado torneranno ad ospitare nella città del Santo, dopo 3 anni, una tappa del campionato nazionale di Beach rugby (riconosciuto dalla F.I.R.).

Si affronteranno 6 tra le migliori squadre italiane, tra l’altro tutte venete, massima espressione del rugby nazionale su sabbia, dai nomi volutamente goliardici: Monster (agglomerato di Cus Padova, Valsugana, Piazzola e Castellana); Beach Buster (Valsugana e Mirano); Padova Beach (Rubano, Petrarca, Valsugana); Lanciaratzinger (Selvazzano); Buffalo Beach (Cus Padova) e Pirati del Brenta (Piazzola e Rubano). L’evento metterà in palio punti pesanti in vista del raggiungimento dell’obiettivo cui ambiscono tutte le squadre: la qualificazione al master finale di Alba Adriatica in cui si assegnerà lo scudetto.

La giornata sarà un mix di sport e divertimento e al termine del torneo non mancheranno l’happy hour e il terzo tempo marchiato Cus Padova Rugby.

