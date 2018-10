"E qualcosa rimane 2018". Le canzoni dei Beatles al cinema Rex

Ormai è diventato un appuntamento tradizionale del Cinema Rex (Padova, via S. Osvaldo). "E qualcosa rimane", stagione di concerti 2018 è la fortunata rassegna musicale che presenta un cartellone artistico che unisce musica, teatro e immagini.

E da quest’anno anche i grandi autori della musica internazionale. Sulla scia dei successi delle precedenti edizioni anche quest’anno, infatti, si esibiranno al Rex artisti che interpreteranno i brani di Mia Martini, Franco Battiato, Beatles e Pink Floyd.

Verranno riproposti i migliori brani, rivisti anche funzione della location (palco a stretto contatto del pubblico e maxischermo), che li renderà particolarmente emozionanti. “Dopo tre edizioni dedicate solo alla musica italiana – dice il direttore artistico della rassegna, Charlie Agostini – quest’anno abbiamo introdotto anche due serate dedicate alla musica internazionale, anche se, a dire il vero, la musica non ha confini. Una occasione da non perdere per rivivere intensamente brani che tutti abbiamo amato nella nostra vita. Come sempre abbiamo condiviso con tutti gli artisti la realizzazione dei loro spettacoli; assieme abbiamo dunque costruito dei concerti unici, che vivranno la loro dimensione di evento solo al Rex”.

Sabato 10 novembre

“Recrossing Abbey Road. The Beatles 1967-1970” Sul palco La Banda del sottomarino giallo (Michele Vallerotonda Voce e chitarra, Antonio Micheli Voce e chitarra, Guido Rosa Piano e tastiere, Diego Vergari batteria e percussioni, Stefano Marzari Voce e basso, Andrea Pedrotti Voce, chitarra, tromba ).

Sabato 24 novembre

gli Infeltrio (Marta Facco voce e chitarra, Fabiano Guidi Colombi voce chitarra e mandolino, Andrea Rampazzo voce chitarra basso armonica) con una serata dedicata a Franco Battiato dal titolo “Segnali di vita (nei cortili)”.

Anche quest’anno sarà possibile acquistare gli abbonamenti con posto riservato ( 26 euro per quattro spettacoli) o il biglietto singolo a 9 euro.

Info e prevendite

Online su www.cinemarex.it, oppure alla cassa del Cinema Rex e Cartoleria Sant’Osvaldo 2.