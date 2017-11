"Il Beaujolais", seminario con degustazione di vino francese all'abbazia di Praglia

Un percorso di geodegustazione dei vini rossi del Beaujolais, per meglio comprendere la storia, il terroir e le curiosità di una regione meno conosciuta quanto complessa.

In Italia, ma anche nel resto del mondo, il Beaujolais è conosciuto soprattutto come Nouveau, il vino Novello francese ottenuto da macerazione carbonica totale che gli conferisce spiccati caratteristici profumi. Forse però non tutti sanno che questa denominazione così vicina alla Borgogna, e da essa così distante in quanto allo stile, è capace di donare vini dalla precisa e unica impronta territoriale.

Protagonisti della serata saranno gli interessanti cru del Beaujolais rossi che accompagneranno il seminario di approfondimento, previsto per giovedì 7 dicembre alle ore 20.45 all'abbazia di Praglia.

A conclusione della serata verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

A guidare l'incontro il professore Ciro Fontanesi, coordinatore ALMA Wine Academy, master sulla gestione e comunicazione del vino in Italia.

VINI IN DEGUSTAZIONE

FLEURIE 2014 DOMAINE DES MARRANS

BROUILLY 2016 CHÂTEAU THIVIN

CHENAS “QUARZ” 2014 DOMINIQUE PIRON

SAINT-AMOUR 2016 JEAN PAUL BRUN

MORGON 2014 GEORGES DESCOMBES

CÔTE DE BROUILLY “LES SEPT VIGNES” 2016 CHÂTEAU THIVIN

MOULIN À VENT 2009 JULES DESJOURNEYS

PARTECIPAZIONE

Biglietti:

intero 43 euro

ridotto 40 euro (soci AIS - FIS - FISAR - ONAV)

ridotto speciale soci Arte&Vino 35 euro

Pagamento:

acquisto online: https://goo.gl/NHQcMN

bonifico bancario intestato a:

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

causale Seminario Beaujolais - 07/12/2017

(pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a segreteria.artevino@gmail.com)

DETTAGLI

Si prega di portare un set di calici per la degustazione

É possibile il noleggio in loco a 5 euro