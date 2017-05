BeerFest e Monellandia a Mestrino

Il 19-20-21 maggio in piazza del Mercato a Mestrino arriva l'attesissimo quarto BeerFest, che quest'anno si unisce alle iniziative di Monellandia, laboratori didattici, per ragazzi e le loro famiglie, di conoscenza dell'attività delle forze civili, militari e associative.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Nelle serate di venerdì e sabato due appuntamenti con la musica live, con special guest "La Roccia", storico batterista di Vasco Rossi.

Domenica tante attività per tutta la giornata, con la maratona della solidarietà in favore dell'Hospice Pediatrico, Vespa raduno, pranzo in compagnia e divertimento fino a sera.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/446318665714934/

Gallery