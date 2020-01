Aspettando la Befana: spettacolo di magia, gran falò e calze a Casalserugo

La Pro Loco di Casalserugo invita tutti i bambini lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 15,30 al Palasport di Via C. Colombo per “Aspettando la Befana”: uno spettacolo di magia e divertimento con il gran falò e la distribuzione gratuita delle calze.

