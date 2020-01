Il gran falò della Piroea Paroea a Bagnoli di Cadoneghe

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/514831859387909/

Anche quest'anno nella storica cornice di villa Augusta si rinnova l'appuntamento con il gran falò della Piroea Paroea.

Dettagli

Il Gruppo agricoltori Bagnoli di Cadoneghe vi aspetta domenica 5 gennaio alle ore 20.45 per la tradizionale Piroea Paroea .

Saranno consegnate le calzette, gadget, omaggi vari per tutti i bimbi presenti, cioccolata calda per tutti e vin brûlé per gli adulti.

Prima di dare fuoco alla Piroea Paroea verrà rievocata la natività di Gesù con il presepio vivente che sarà accompagnata dalle musiche dell'Orchestra Brenta.

Dove

Punto di ritrovo Bagnoli di Cadoneghe via Augusta, incrocio con via Bagnoli (vicino Ristorante Pizzeria da Gambaro).

Info web

https://www.facebook.com/events/514831859387909/