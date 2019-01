“La Befana ne sa più di un barcaro?", gioco per le famiglie al Museo della navigazione fluviale

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, sabato 5 gennaio 2019, alle ore 16, organizza il gioco per le famiglie “La Befana ne sa più di un barcaro?".

A seguito di una visita animata nelle sale espositive del Museo, alla scoperta delle merci che venivano trasportate dai barcari, come il carbone, la farina e tante altre, i piccoli visitatori, assieme ai loro genitori, giocheranno con la Befana e la metteranno alla prova.

Un pomeriggio al Museo per festeggiare l'arrivo della Befana, con sfide all'ultimo indovinello e tante risate, brinderemo poi con vin brulé e mangeremo la pinza, come i barcari quando si fermavano lungo i corsi d'acqua per condividere con i contadini il calore dei falò e il pan e vin.

Dettagli

Visita animata e gioco per bambini dai 5 ai 12 anni e famiglie.

Durata 2 ore. Prenotazione consigliata.

Le aperture

Il MUBA sarà aperto dal mercoledì alla domenica con il seguente orario 9-12 e 15-18.

Tutti i giorni visite speciali "barcare" alle ore 10 e alle ore 16.

Costi

Biglietto ordinario euro 5 (ridotto 3)

Visite barcare con ingresso euro 10 (ridotto 7)

Visite animate e giochi per famiglie con ingresso euro 20 a famiglia

(ridotto 10 per famiglie residenti a Battaglia Terme)​

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)