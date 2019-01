Arriva la Befana al Villaggio Anziani tra Noi a Solesino

Prosegue il progetto Domeniche al Villaggio, promosso dalle Associazioni AIDO Solesino, Associazione Culturale Athesis BFI, Alpini di Solesino, Centro Anziani Solesino "al Parco" e Nuove Armonie, in sinergia con la residenza Villaggio Anziani tra Noi.

Prossimo appuntamento sabato 5 gennaio alle ore 16 presso la struttura di via Sottoprà. La giornata sarà allietata con i canti popolari della nostra tradizione. Ovviamente non potrà mancare la Befana che arriverà con il suo sacco pieno di sorprese per gli ospiti della struttura e per il pubblico presente.

Tutti gli ospiti della residenza riceveranno in dono la tradizionale calzetta della befana, che anche quest'anno viene offerta dalle associazioni AIDO e AVIS di Solesino e realizzate all’interno di un importante progetto di solidarietà e partecipazione sul tema della disabilità che ha visto impegnate insieme AIDO, AVIS e Centro Diurno di Arteselle.

Con questo progetto, le associazioni coinvolte, coordinano le attività delle varie associazioni del paese ed esterne al fine di poter garantire una ricca rassegna culturale e ricreativa da svolgersi una domenica al mese presso la residenza e rivolta non soltanto agli ospiti della struttura, ma a tutta la cittadinanza in un’ottica di interscambio e integrazione. Secondo un calendario prestabilito, si alternano tutte le realtà associative coinvolte, al fine di poter offrire una serie di attività diversificate dall’alto valore sociale e culturale.

