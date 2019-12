“La bella addormentata nel bosco”, proiezione in differita del balletto dal Teatro alla Scala al Piccolo teatro

Venerdì 27 dicembre, alle ore 20.30 il Piccolo Teatro di via Asolo presenta in differita dal Teatro alla Scala di Milano la proiezione sullo schermo cinematografico del balletto “La bella addormentata nel bosco” su musiche di Tchajkovskji con coreografia e regia di Rudolf Nureyev ripresa da Florence Clerc. Con il corpo di ballo e l’orchestra del Teatro alla Scala, etoile ospite Polina Semionava.

Biglietti

Interi euro 10, ridotti euro 9, bambini ed associati euro 8.

La biglietteria aprirà alle 19.45.

Dettagli

Il balletto più sontuoso e sognante, quasi il “balletto per eccellenza”: della coreografia originale di Petipa Nureyev seppe mantenere la straordinaria purezza, così come l’aveva appresa al Kirov, ma con un respiro teatrale e drammatico nuovo, una motivazione interiore e notevoli variazioni, una coreografia articolata e composita tale da rivelare tutte le sfumature psicologiche dei personaggi. Proprio alla Scala Nureyev affidò, nel 1966, il debutto della “sua” Bella, e a dodici anni dalle precedenti rappresentazioni torna in scena nello sfarzoso allestimento del premio Oscar Franca Squarciapino creato per la Scala nel 1993. A dirigere la straordinaria partitura di Čajkovskij sarà Felix Korobov.

La Bella addormentata nel bosco di Rudolf Nureyev è strettamente legata alla Scala: tra le letture dei classici di Nureyev che la Scala ha in repertorio, fu proprio la Bella a vedere su quel palcoscenico la sua prima assoluta, nel 1966.

Proprio in questo balletto il giovane Nureyev elettrizzò il pubblico parigino dopo la sua defezione dalla troupe del Kirov nel 1961 e la sua richiesta di asilo politico alla Francia. Affrontando come coreografo questo titolo, Nureyev seppe mantenere la straordinaria purezza della coreografia originale di Petipa, così come l’aveva appresa al Kirov, ma con un respiro teatrale e drammatico nuovo, una motivazione interiore e notevoli variazioni, una coreografia articolata e composita tale da rivelare tutte le sfumature psicologiche dei personaggi.

Ulteriori informazioni

