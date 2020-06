Un viaggio nella bellezza attraverso l'arte, la natura e la letteratura del territorio: l'incontro online con Claudia Baldin

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2781682658610561/

Lunedì 15 giugno dalle 20.30 in programma uno speciale evento online gratuito e aperto a tutti, un viaggio nella bellezza attraverso l'arte, la natura e la letteratura.

L'incontro è a cura di Claudia Baldin, guida turistica di Padova, Vicenza e ville venete, docente e consulente in ambito turistico. Presidente del "Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei".

Evento gratuito in videoconferenza su Zoom: per accedere vi chiediamo di inviarci conferma alla mail associazionein3cci@gmail.com entro il 12 giugno. A seguire vi contatteremo dandovi link e istruzioni per partecipare.

Evento aperto a Soci e non Soci.

Se amate l'arte e se avete voglia di scoprire la bellezza che ci circonda, vi aspettiamo.

Team In3Cci"

Info web

https://www.facebook.com/events/2781682658610561/

https://www.facebook.com/Associazione-In3Cci-1930007040347195/