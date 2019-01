“La bellezza dentro e fuori”, incontro speciale per ragazzi in età 11/14 a Padova

Un incontro speciale per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Alle 17: Minicorso di Hennè, con Sania Nadeem: Come disegnare splendidi mandala, fiori e forme armoniche per impreziosire la pelle come fanno le donne orientali.

A seguire, con Stefania Franceschini:

Un primo approccio leggero e pratico con alcune tecniche olistiche, per comprendere come le vibrazioni di colori, cristalli, suoni, forme geometriche aiutino a riportare armonia anche dentro di noi.

L’incontro durerà complessivamente un paio d’ore e sarà supervisionato da un counselor dell’Associazione che ci ospita.

Contributo di partecipazione euro 20

Prenotazioni: Stefania 349 6194110

Evento promosso da «InSIDE» di Stefania Franceschini, operatrice olistica professionista ai sensi della L. 4/2013

con la collaborazione di GrigioCiliegia - libero spazio espressivo

Dopo il bellissimo laboratorio esperienziale di settembre con bambini dai 6 agli 11 anni, torno a “parlare” di tecniche olistiche con ragazzini un po' più grandi, sempre in collaborazione con “Grigio Ciliegia”.

“Perchè scelgo i piccoli? Prima di tutto perchè avendo allenato per molti anni giovanissimi atleti ho imparato e conservato un modo semplice di comunicare con loro: spesso non c'è bisogno di spiegare molto ma piuttosto di dare un esempio da tenere come traccia e di far emergere il loro talento e personalità.

I bambini sono ancora collegati a quell'origine da cui tutti proveniamo e conservano questa purezza d'animo, che sarebbe bello tenessero viva il più a lungo possibile.

Ho imparato a mie spese, ma mi accorgo che è così un po' per tutti, che quando da adulti arriva il “momento quantico”, il momento in cui si è costretti a dare una svolta alla propria vita (e in quel cambiamento la parte di noi sommersa nel tempo finalmente decide di farsi sentire e in taluni casi “esplodere”) tendiamo ad affidarci a diversi percorsi personali per “risvegliarci”, ovvero a riprendere quello stato originario che abbiamo perso nel tempo per adattarci a schemi sociali, volontà altrui, per trovare compromessi... Ci riprendiamo la consapevolezza della nostra essenza, del nostro valore e di quello stato in cui ci sembra tutto possibile, non ci sono paure e si è molto più allineati coi nostri bisogni. Quello stato in cui il modo di essere e agire è più profondamente guidato da compassione, empatia, gratitudine...e bellezza.

L'incontro è aperto ovviamente anche ai genitori!” (Stefania Franceschini)

Evento facebook https://www.facebook.com/events/352200432001280/