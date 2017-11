"I belli di notte. L'emergenza rospi sugli Euganei" incontro informativo a Teolo

Mercoledì 29 novembre alle ore 21 il B&B La Mugletta di Teolo offre un incontro organizzato da LIPU e SOS Anfibi Padova per raccontare la vita dei rospi insieme ai volontari che li salvano sulle strade e per capire cosa si può fare per non compromettere per sempre l'ecosistema dei colli Euganei.

TEMI

perché durante alcuni mesi i rospi scendono in strade e giardini?

come mai questi animali sono in drastico calo?

cosa fare quando li incontriamo sotto casa?