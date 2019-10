A Piazzola sul Brenta la sfilata di moda "Il Bello Senza Limiti"

Anche quest'anno l'APS. CreAttivaMenteAbili presenta la Sfilata di Moda "Il Bello Senza Limiti". L'appuntamento è per domenica 10 novembre 2019 nell'area Spettacoli all'interno della Sala Filatura-Ex Jutificio a Piazzola sul Brenta dalle ore 15.30, in occasione dell’Antica Fiera di San Martino.

Il Bello Senza Limiti nasce dall'idea di un gruppo di amici, in una serata estiva. Si pensava di realizzare un evento da far vivere e condividere a persone normodotate e disabili. Già in diverse altre occasioni CreAttivaMente Abili si è occupata di promuovere lo sport come mezzo di aggregazione e conoscenza tra realtà differenti. Con questa sfilata di Moda, giunta alla sua terza edizione, vogliamo mostrare che la bellezza è senza limiti e per questo di tutti.

In passerella modelle e modelli, campioni dello sport paralimpico, mamme, bambini e ragazzi, professionisti e persone comuni che per un giorno sfileranno per voi con abiti e accessori dei seguenti creatori:

Nosa, stilista nigeriano di Roma con alcuni capi della sua collezione

Fashion Code by Sonia di Camisano Vicentino, negozio di abbigliamento donna e accessori

Rosso Porpora di Camisano Vicentino, negozio di intimo creativo ed innovativo "Made in Italy" per donna e uomo

Baby Love di Piazzola sul Brenta, negozio specializzato per bambini dai 0 ai 16 anni: abbigliamento, intimo, calzetteria e accessori

Ottica Frizzarin di Piazzola sul Brenta, centro ottico con certificato di alta qualità.

In passerella anche gli amici a quattro zampe del Rifugio San Francesco di Presina e qualche ospite speciale. Rossella e Loris, campioni italiani di danze latine, allieteranno con forti emozioni l'intermezzo tra le sfilate. Alcune esibizioni degli atleti danzatori dell'associazione In.Da.Co di Ferrara vi trascineranno letteralmente in pista per condividere un momento speciale.

Durante l’evento saranno esposte le opere dell’artista Thomas Prearo. CreAttivaMente Abili ritiene la “diversità” valore aggiunto, opportunità, completezza e parte del mondo. Siamo tutti unici e sono proprio le differenze a renderci più consapevoli, più empatici...migliori! Per CreAttivaMente Abili, è proprio questo il bello della vita. E se “la bellezza salverà il mondo”, allora CreAttivaMente Abili con Il Bello Senza Limiti, darà il suo contributo anche quest’anno!

Evento completamente realizzato grazie a persone volontarie che hanno messo a disposizione il proprio tempo e competenze per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Se vorrete sostenere l'impegno di CreAttivaMente Abili per realizzare l’evento, potrete farlo attraverso il circuito PayPal direttamente sul nostro sito web, con bonifico bancario IBAN IT75W0622567684510704084659 o in loco al personale di competenza.

