"Belo o bruto col ga i schei el ga tuto", spettacolo a Bagnoli di Sopra

Per la rassegna teatrale "A Bagnoli, a Bagnoli v'aspetto" va in scena sabato 4 febbraio alle ore 21, ospite del teatro Carlo Goldoni, lo spettacolo "Belo o bruto col ga i schei el ga tuto", della compagnia teatrale I Lusiani di Lusia.

Regia di Delfina Sgobbi.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

LA TRAMA. Nel castello Morosini di Lusia nei primi mesi del ‘18, la contessa Eleonora Morosini, vedova con due figli, Gastone e Beatrice, cerca di far fronte alle difficoltà economiche in cui l’ha lasciata la “Bonanema” e che la lunga guerra ha acuito.

Visto che Gastone, risoluto com’è a tornare alla brillante carriera di attore, non ha nessuna attitudine a occuparsi dell’economia familiare, donna Eleonora decide di dare in sposa la figlia Beatrice ad un nobile e ricco, quanto poco attraente, Barone della Bergamasca.

Ma nella situazione entrano quelli che saranno i veri motori della vicenda Toni e Cesira i due domestici “quasi di famiglia”...

BIGLIETTI

Intero 8 euro, ridotto 5 euro.

Abbonamento valido per dieci serate: 50 euro.

Tutti i posti sono numerati.

PREVENDITE

Prevendite la settimana dello spettacolo:

Biblioteca comunale - 049.9579124 (martedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì, giovedì e sabato dalle 15 alle 19 ).

Teatro comunale - 049.9535335 ( sabato dalle 16 alle 19, dalle ore 20 del sabato degli spettacoli).

Le prenotazioni telefoniche sono valide fino alle ore 20.45.

INFORMAZIONI

049.9579124