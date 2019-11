Benedetta Parodi che presenta “Le ricette salvacena” alla sala della Gran Guardia

Benedetta Parodi ha lavorato a Studio Aperto, poi ha ideato Cotto e mangiato, ha condotto I Menù di Benedetta e oggi è alla guida di Bake Off Italia. Da Cotto e mangiato (Vallardi, 2009) a A pranzo da me (Rizzoli, 2018) con i suoi libri ha sempre raggiunto la vetta delle classifiche.

In Le ricette salvacena. I miei piatti sfiziosi in 15 minuti Benedetta Parodi propone oltre 150 ricette da preparare in un quarto d’ora o poco più.

Perché, per mangiare bene, non occorre necessariamente avere tanto tempo a disposizione: basta solo un pizzico di

organizzazione, fantasia e abilità.

Con una veste grafica che riflette il suo nuovo percorso mediatico, sempre più orientato al web, l'autrice ci presenta ricette che ripropongono lo “schema culinario” che l’ha resa famosa negli anni: ingredienti semplici e di facile reperibilità, cotture veloci e a prova di principianti e risultati di sicuro successo.

E anche quest’anno la garanzia di un libro “Benedetta al 100%”, con testi e foto che escono come ogni anno dalla sua cucina.

