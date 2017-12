Benedizione delle madri in attesa in Duomo

Un attimo di pace… per le coppie che sono in dolce attesa.

Ritorna domenica 17 dicembre, terza domenica di Avvento, l’appuntamento con la benedizione delle mamme in dolce attesa con un momento di riflessione sulla Natività, un approfondimento artistico su alcune opere della cattedrale e accompagnamento musicale.

L’appuntamento è tra i più attesi tra le proposte di “Un attimo di pace”, l’iniziativa di Avvento dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, e si rivolge a tutte le mamme in attesa, ma anche ai papà, nonni, fratellini e sorelline.

Due i momenti in Duomo: alle ore 15.30 ci saranno il saluto e la visita artistica accompagnata dai volontari dell’équipe diocesana Arte e catechesi, che faranno scoprire le particolarità e le bellezze dei dipinti settecenteschi raffiguranti i Vangeli di Gesù, il tutto con sottofondo musicale.

A seguire, alle ore 16.15, davanti all’altare della Madonna (transetto destro) il vescovo benedirà la vita che le mamme in attesa stanno custodendo. È un’occasione in cui mettere al centro il dono del generare e il valore della vita piccola e della fragilità con cui Gesù si è incarnato. La benedizione delle madri in attesa mette in luce la profonda sintonia tra la maternità delle donne e l’attesa della madre di Gesù.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, l’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia.