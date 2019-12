"Il benessere digitale", Marco Fasoli presenta il nuovo libro alla Casa di cristallo

Martedì 3 dicembre alle 21 l'associazione Katarsi organizza un incontro con l'autore alla Casa di cristallo in via Altinate, 114. Alle 21 Marco Fasoli presenterà il suo libro “Benessere Digitale” (Il Mulino, 2019) per affrontare il rapporto tra tecnologie digitali e benessere.

L'incontro

Nel settembre 2016 il blogger e giornalista Andrew Sullivan ha scritto un articolo per il New York Magazine dal titolo “I used to be a human being”. Il sottotitolo era: “Un continuo bombardamento di news, gossip e immagini ci ha reso freneticamente dipendenti dalle informazioni. Sono a pezzi, e potrebbe accadere anche a te".

Pensare la nostra vita senza essere connessi, ad oggi, è impossibile. Eppure fino a qualche anno fa cellulari, tablet e pc non esistevano. Internet ci ha dato moltissimo: ha azzerato le distanze e il tempo di comunicazione e reso accessibili le informazioni a chiunque. Allo stesso tempo, però, è difficile negare che siamo tutti molto più stressati, più intenti a fissare gli schermi del cellulare e a gestire un flusso ininterrotto di notifiche e stimoli. La spinta a controllare Facebook o ad aggiornare la bacheca di Instagram diventa un tic nervoso, che sgretola il tempo che abbiamo a disposizione in frantumi troppo piccoli per consentirci un qualche benessere consapevole.

Forse, quindi, internet ci ha reso meno liberi e soddisfatti di quanto la rivoluzione del web inizialmente prometteva?

Ne parlerà Marco Fasoli attraverso la monografia "Il benessere digitale”.

L'autore

Marco Fasoli è assegnista di ricerca del dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’università di Milano Bicocca. Ha conseguito una laurea in filosofia (Università di Padova) e un dottorato di ricerca in filosofia delle scienze cognitive (Università San Raffaele). Nel 2013 ha fondato il progetto "Digitale Responsabile" dedicato alla diffusione di un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie digitali. Si occupa di temi di filosofia della tecnologia e delle scienze cognitive, neuroetica, e di competenze digitali. Dopo numerosi articoli scientifici comparsi su riviste specialistiche, dal 2014 ha tenuto diversi incontri di formazione sull’uso consapevole dei media nelle scuole del Veneto e della Lombardia e ha lavorato come consulente nel campo delle competenze digitali. Nel 2019 ha pubblicato per Il Mulino "Il benessere digitale”.