Incontro sul benessere a Padova: "Come dormire bene"

Incontro sul benessere: "Come dormire bene" il 3 marzo 2019



Fai fatica ad addormentarti? Ti svegli spesso di notte? Soffri di insonnia?

Come dormire bene? Scopriamo in fondo le cause ed impariamo le tecniche naturali e tradizionali Cinesi per migliorare la qualità del sonno!

Le tecniche naturali per dormire bene

Maestra Xiaohui Wang

*Domenica 3 marzo 2019 dalle 16:30 alle 18*

Sala Parrocchiale di Cristo Risorto

*La quota di partecipazione è di euro 10 ai soci del Health&Care

Per l’informazione e l’iscrizione contatti al numero 3280052556.

Obbligatoria la prenotazione in quanto i numeri dei posti limitati.

Health&Care culturale e Sportiva associazione

