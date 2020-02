La compagnia Ruzzante in scena a Padova con lo spettacolo "Berggasse 19"

La Compagnia Teatrale Beolco Ruzzante presenta, per la stagione 2019/2020, l'evento, a ingresso gratuito: "Bergasse 19".

Berggasse 19, Vienna, è il 22 Aprile 1938. Le strade brulicano di nazisti, iniziano le persecuzioni contro gli ebrei. Siamo nello studio di Sigmund Freud, il famoso psicanalista che attende sconsolato notizie della figlia Anna portata via dalla Gestapo, quando un inaspettato visitatore compare nella stanza... chi è? Un matto, un ladro o è tutto un sogno? Oppure...La discussione che si svolge tra i due è tra le più commoventi ed esilaranti che siano mai state messe in scena. Starà al pubblico, come per Freud, scegliere chi sia veramente la misteriosa figura.

Regia di Nicola Stefani e Claudia Andreozzi. Lo spettacolo avrà luogo venerdì 21 febbraio 2020 ore 20.30 presso il Cinema Don Bosco in via San Camillo De Lellis 4, a Padova.

Web: https://ruzzante.eu/la-stagione/produzioni/berggasse-19/