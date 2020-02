"Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello al Teatro Excelsior di Mortise

La Compagnia teatrale Gli Inesistenti - Teatro filosofico di Padova torna in scena con uno dei suoi cavalli di battaglia, "Il Berretto a sonagli", una delle opere più celebri di Luigi Pirandello. L'evento si terrà il 14 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Excelsior in zona Mortise (Padova) con ingresso libero.c

La trama del breve spettacolo è semplice: una ricca signora siciliana, Beatrice Fiorìca, stanca dei tradimenti del marito, ha organizzato - con il delegato del paese - un’azione per sorprenderlo con la sua amante, Nina, la moglie di Ciampa, scrivano dipendente del cavaliere stesso. Dopo una bagarre che ha portato all’arresto dei due amanti, la cosa finisce in niente: non ci sono prove dell’adulterio. Mentre il cavaliere tornerà a casa senza conseguenze, se non una grande arrabbiatura, il cornuto Ciampa si vedrà invece costretto a lavare l’onta subita e resa pubblica dallo scandalo con il sangue. Ma una soluzione per evitare ben due delitti d’onore e salvare la faccia di fronte alla società perbenista c’è: fare appello alla pazzia!

